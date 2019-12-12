Участницу саммита в Сочи гнусно и подло выдворили из Кот д’Ивуара, заявил Малькевич

Москва, 12 декабря. Исполнительный советник партии «Свобода и демократия за республику» (LIDER) из Кот д’Ивуара Натали Ямб выступила на экстренном заседании Африканского дискуссионного клуба в Москве и рассказала о своей незаконной депортации.

Неугодной для своей родины Натали Ямб стала после участия в саммите «Россия-Африка» в октябре этого года.

«Спустя неделю после мероприятия из Wikipedia исчезла ее страница. Напротив офиса ее политической партии были установлены камеры видеонаблюдения. А теперь ее гнусно и подло выдворили», — напомнил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Сама Ямб свою депортацию прокомментировала с юмором: в социальных сетях она поставила хэштег «#эффектСочи». И сама общественница, и ее друзья убеждены, что причина репрессий связана именно с саммитом, где она выступила с критикой неоколониальной политики Парижа в Африке.

«Она испытала на себе, что значит быть в дружеских отношениях с нашей страной и в целом — ярким общественным деятелем в Западной Африке. Несмотря на то, что Натали много лет верой и правдой служила Кот д’Ивуару, занимая высокие должности в бизнесе и на госслужбе, местные власти без зазрения совести в начале декабря депортировали ее в Швейцарию», — подчеркнул Малькевич.

Сама Ямб считает, что высылка может быть связана с участием ее партии в грядущих выборах. 31 октября 2020 года в африканской стране будут выбирать президента и парламент.

«Только в Кот д’Ивуаре имеется кандидат, который открыто заявляет, что покончит с практикой французского доминирования (учредитель партии LIDER Мамаду Кулибали.— Прим. ФАН). Поэтому все внимание зарубежных стран направлено на нашу партию», — пояснила Ямб.

Кроме нее полиция задержала еще одного члена LIDER, который разделяет эту позицию. Он должен был занять третью позицию в избирательном списке партии на парламентских выборах. Его до сих пор держат под стражей.

«Мы предполагаем, что все демарши, совершаемые в отношении нашей партии, направлены на то, чтобы ослабить ее. Добиться того, чтобы она потерпела поражение на предстоящих выборах», — сказала Ямб.

Из Кот д’Ивуара Натали Ямб депортировали 3 декабря, до этого, 29 ноября в офис партии приехали 15 полицейских, которые, по словам политика, планировали ее найти и арестовать.

«Коллеги из партии не сказали им, где я, а мой юрист посоветовал спрятаться до понедельника и хорошо провести выходные — в противном случае я бы все это время была в тюрьме», — добавила женщина.

2 декабря она провела в полиции 11 часов. Ее допрашивали на предмет политических взглядов и общественной деятельности. Все это время ей не давали ни минуты отдыха, не говоря уже про еду. Ночью отвезли в аэропорт, где и сообщили о депортации. Из жаркой страны Ямб «в чем была» выслали в холодную Европу. Официальные органы заявили, что Ямб занималась «деятельностью, несовместимой с национальными интересами». Давление на Натали началось сразу после ее резонансного выступления на форуме «Россия-Африка» в Сочи.

Отметим, что деятельность оппозиционных партий и общественных организаций Кот д’Ивуара искусственно ограничивается. Дело в том, что владельцы крупнейших СМИ Европы и Северной Америки, негласно поддерживают действующего президента – 77-летнего Алассана Уаттару. Он внес изменения в конституцию и собирается идти на третий срок. При этом в своей политике Уаттару ориентируется преимущественно на Париж и Вашингтон, в силу чего западные лидеры закрывают глаза как на широкомасштабную коррупцию в республике, так и преследование президентом своих политических оппонентов.

Следующее заседание клуба может пройти в 2020 года на территории Африканского континента.