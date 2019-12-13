Эксперт объяснил, повлияет ли рост товарооборота между США и РФ на снятие санкций с Москвы

Президент США Дональд Трамп в желании увеличить товарооборот с Россией ищет способ, который бы улучшил отношения между странами. Об этом Федеральному агентству новостей заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым Трамп сообщил о необходимости увеличить товарооборот между странами в несколько раз, пишет издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в российской делегации.

Отметим, что глава Белого дома не объяснил, как можно это сделать в условиях действующих антироссийских санкций. По итогам переговоров госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что Вашингтон «достаточно скоро» сделает заявление об экономических прорывах в двустороннем сотрудничестве. Согласно имеющимся данным, речь идет о запуске российско-американского Делового консультативного совета.

Как утверждает Владимир Брутер, конечно, можно представить ситуацию, когда российско-американский товарооборот вырос, но после этого он рискует попасть под санкции Вашингтона.

«Американские компании, которые торгуют с Россией, продолжают это делать, но затем попадают под очередной санкционный механизм. При этом американские и российские компании претерпят большие убытки. Они потеряют производственные цепочки там, где они есть. Поэтому идея о том, что рост торговли может улучшить российско-американские отношения, не кажется правильной. Никто и так не мешает развиваться торговым отношениям между странами. Вопрос в том, что это не может стать целью, потому что в любой момент может попасть под американские рестрикции. В том случае если к власти в США придут демократы, то уменьшение российско-американской торговли станет одним из принципиальных направлений их работы», — заявил Брутер в беседе с ФАН.

Однако есть несколько причин, почему вопрос о товарообороте обсуждается на таком высоком уровне, объясняет политолог.

«Во-первых, Россия ищет некие направления, которые могут стабилизировать отношения с Вашингтоном. Рост товарооборота выглядит одним их таких направлений. Во-вторых, Трампу нужна какая-то положительная новость, т. к. нет ни одного вопроса, который бы сблизил стороны. В-третьих, создание консультативной комиссии по бизнесу обсуждалось очень давно. Однако большая часть американской политической элиты негативно к этому относится. Каждый, кто собирается туда идти, сразу же получает черную метку. Поэтому сама идея этой комиссии не кажется интересной, т. к. если Трамп или Помпео уговорят туда кого-то идти, то эти люди будут постоянно находиться под давлением со стороны американской политической элиты. К тому же вряд ли это будут те, кто интересуются отношениями с Россией», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, российский министр Сергей Лавров прибыл в Вашингтон 10 декабря на переговоры с американским коллегой Помпео. Кроме того, глава МИД РФ встретился с Трампом, их беседа продлилась около 50 минут. По результатам встречи Лавров заявил, что хорошие отношения с Москвой выгодны для американского предпринимательства, «для США в целом и для ситуации в мире».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, встреча Сергея Лаврова и Дональда Трампа очень важна, но о позитивных сдвигах в отношениях Москвы и Вашингтона говорить пока не приходится.