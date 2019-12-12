В Госдуме впервые проведут конгресс для будущих выпускников детдомов

В Госдуме 20 декабря при информационной поддержке медиагруппы «Патриот» пройдет I Всероссийский конгресс «Светлое будущее». Впервые на государственной площадке такого уровня получат голос талантливые дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Взрослые из числа государственных деятелей и представителей профильных ведомств обсудят, как вдохновить ребят поступать после детдомов в высшие учебные заведения. Один из организаторов конгресса, президент фонда развития социальных проектов «Прогресс» Кирилл Терентьев подробно рассказал Федеральному агентству новостей о предстоящем мероприятии для детей.

— Кирилл Сергеевич, почему фонд «Прогресс» заинтересовался детьми-сиротами и как эта идея выросла в организацию конгресса в Госдуме?

— Фонд развития социальных проектов «Прогресс» многопрофильный, он создает собственные социальные проекты и поддерживает сторонние. Фонд организован по кластерному принципу и работает по нескольким направлениям, но одно из самых ярких — наш проект по поддержке детей-сирот «Светлое будущее». У нас в стране проблема детей-сирот все еще стоит довольно остро, количество таких детей значительно (47,1 тыс. на начало 2019 года, по данным Минпросвещения РФ. — Прим. ФАН), и мы хотели бы снова привлечь внимание к этой социальной проблеме. Мы понимаем, что только ленивый из благотворителей не занимался детьми-сиротами, поэтому адекватно оценили возможности фонда и государства и ориентировали проект на детей предвыпускного возраста — от 14 до 18 лет.

Мы проводим в детских домах социальную адаптацию и социальную профориентацию ребят, рассказываем им о тех возможностях, которые у них есть, и о льготах, которые предоставляет им государство. Если коротко, то это разговор о мечтах — о том, что нельзя прекращать мечтать, а нужно стремиться к большему. Если ты в детдоме, это не значит, что у тебя на роду начертано не стать никем выдающимся. Ты можешь взять все в свои руки, выучиться и пойти дальше. И главная цель нашего конгресса и конкурса, который мы проводим в его рамках, — увеличить процент детей, поступающих в высшие учебные заведения после выпуска из детдома.

— Что сейчас сделано государством для этого?

— Статус сироты дает ребенку преференции при поступлении в вузы: при прочих равных такие дети имеют приоритет при поступлении на бюджетные места бакалавриата и специалитета. Я уже не говорю о поступлении в обыкновенное профессиональное училище. Пока ребенок находится на очном обучении, государство его полностью обеспечивает: предоставляет жилье, повышенную стипендию, комплекты белья, мебели, учебных принадлежностей.

Будет здорово, если ребята решат пойти учиться именно в вузы: на мой взгляд, высшее образование потому и высшее, что открывает перед человеком новые горизонты, не доступные тем, кто останавливается на среднем образовании. Я не умаляю значимость профессий, которые преподаются в колледжах. Я хочу, чтобы ребята поняли: границ нет, возможности не заканчиваются на ближайшем колледже.

— Вы работаете с этими детьми в самих детдомах, вы понимаете, почему они делают такой выбор?

— Атмосфера, в которой они воспитываются, направляет их по пути наименьшего сопротивления. У большинства ребят даже нет идеи идти в вуз — они считают, что обучение в колледже займет меньше времени и они смогут быстрее начать работать после него. Им проще идти туда, куда они гарантированно поступят, где у них определенно все получится, и желательно в том же городе. Очень распространено, например, становиться маляром. Но хотя эта профессия благородная и нужная, хотелось бы, чтобы у ребят были и другие альтернативы. Примеров успешных ребят, которые вышли из детдома, получили высшее образование и затем заняли достойное место в жизни, совсем не много. Мы были в одном детдоме, и там на все заведение был только один такой выпускник — он поступил в областной вуз.

Когда разговор заходит о будущем и учебе, ребята постоянно возвращаются к воспоминаниям о нем. А теперь представьте, что в детдоме трое или четверо таких выпускников, да еще и в соседнем есть примеры. Если мы доведем хотя бы сотню ребят до вуза, представляете, какой это может создать эффект? Сто положительных примеров, сто поступивших — это десятки тысяч ребят, у которых теперь будет живой пример. Это может запустить цепную реакцию и стать стимулом идти к своей мечте и не бояться высоты желаний.

— Знаете, как сделать это на практике?

— Мы объездили детдома во всех субъектах ЦФО, чтобы пообщаться с детьми. Приезжали к ребятам со своей молодой командой, играли в интерактивные игры, в нескучной форме проводили профориентацию, старались замотивировать, приводили примеры из собственной жизни. Например, у нас в команде есть парень, который в какой-то период жизни вообще не знал, куда идти, уже пошел было работать в «Макдональдс», но потом собрался с мыслями, поступил в один из лучших вузов, выучился и сейчас занимает хорошую должность. Мы наблюдали, как самые задиристые ребята сначала приходили на эти встречи «отрабатывать повинность», но в процессе увлекались и с удовольствием слушали нас. В конце мы всегда устраиваем чаепития с разговорами и переводим их на беседу о мечтах: рассказываем о своих и спрашиваем их.

— О чем они мечтают?

— У многих замечательные мечты, они хотят идти в благородные профессии. Много кто хочет стать врачом из желания помогать людям. Кто-то хочет стать полицейским — даже девочки об этом мечтают. А есть те, кто мечтают поступить в театральный вуз, и у них уже здорово получается. Но многие ребята не знают о своих возможностях и льготах, смотрят на будущее с некоторым унынием. Воспитатели проводят колоссальную работу, стараются заменить детям семью, но мы прекрасно понимаем, что, когда на тебя одного приходится 40-50 человек, это непросто… Поэтому успех кроется в совместной работе самих детей, воспитателей, волонтерских организаций и государства. Для этого мы и организуем конгресс — всех выслушать, всем дать слово и вместе придумать, что делать.

Со стороны общественных организаций мы ставим задачу вдохновлять воспитанников детдомов не теряться, а действовать и использовать весь потенциал, который у них есть, все ресурсы от государства. От государственных деятелей ждем предложений по усилению соцподдержки. Мы ждем на конгрессе «Светлое будущее» депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, представителей Минпросвещения и Министерства науки и высшего образования РФ, Рособрнадзора, Минэкономразвития, Минфина, Министерства труда и социальной защиты РФ и других представителей органов государственной власти нашей страны.

— Кто из воспитанников детдомов сможет приехать на конгресс в Москву?

— Мы придумали такой механизм: провели конкурс в 85 субъектах страны, отобрали самых талантливых ребят в творчестве и классических образовательных дисциплинах. Дальше мы хотим сделать все, чтобы сопровождать их, стать им наставниками и постараться довести до высшей ступени полного образования. Для начала пригласим их в Москву на конгресс в стены Госдумы. Ребята приняли участие в крупном всероссийском конкурсе, выиграли, теперь приедут в Москву, встретятся в Государственной думе с ведущими политиками страны, сходят на интересные экскурсии, поучаствуют в ярмарке вакансий от вузов, поговорят со студентами — вот где настоящее вдохновение, стимул и мотивация! Мне кажется, о таком мероприятии можно потом долго рассказывать, зарядиться на нем энергетикой успеха и с этим зарядом тянуться к новым знаниям.

Всероссийский конгресс «Светлое будущее» в поддержку образования для воспитанников детских домов пройдет в Государственной думе 20 декабря.

Главный информационный партнер мероприятия — медиагруппа «Патриот» — даст заинтересованным ребятам шанс опубликоваться на площадках своих информационных агентств и получить практический опыт перед поступлением на факультеты журналистики в регионах России.