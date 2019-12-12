МИД РФ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России

Москва, 12 декабря. Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России в ответ на аналогичные действия со стороны Берлина. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В четверг МИД РФ вызвал посла ФРГ в России Гезу Андреаса фон Гайра для оглашения ответных мер на высылку российских дипломатов из Берлина. Главе германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательными действиями Берлина.

В ответ Москва приняла симметричные меры и объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата. Им предписывается покинуть территорию РФ в течение семи суток. Послу ФРГ была вручена соответствующая нота.

Ранее МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине в связи с убийством гражданина Грузии, совершенным в августе нынешнего года в берлинском районе Моабит. По подозрению в причастности к преступлению был задержан 49-летний россиянин, при котором было якобы найдено орудие убийства.

В МИД РФ сообщили, что Россия будет вынуждена принять комплекс мер в ответ на безосновательные и недружественные шаги германской стороны. Президент РФ Владимир Путин назвал некорректной высылку российских дипломатов из ФРГ без предварительных соображений. Глава государства отметил, что убитый в Берлине гражданин Грузии был одним из организаторов взрывов в московском метро.