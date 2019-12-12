Военные РФ в Сирии зафиксировали 27 нарушений в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама

Дамаск, 12 декабря. Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали 27 нарушений режима прекращения военных действий в Сирийской Арабской Республике, турецкие — 28. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

По имеющимся данным, российские наблюдатели за прошедший день сообщили о 27 фактах открытия огня в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб — 18, Хама — 5, Латакия — 3, Алеппо — 2», — говорится в документе.

В конце октября в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. По окончании встречи двух лидеров был подписан меморандум о взаимопонимании по Сирии. В документе указывалось, что военная операция Анкары в Сирии прекращается, а на сирийскую сторону границы САР и Турции вводятся подразделения военной полиции РФ и сирийской пограничной службы. Военные призваны содействовать отводу курдских бандитских формирований от границы на 30 километров.

Напомним, 9 декабря Федеральное агентство новостей опубликовало третий материал из цикла публикаций об обстановке в САР, в котором речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами. Журналисты опубликовали эксклюзивные доказательства того, как РФ боролась с террористами «Исламского государства»1 (запрещена в России) в Сирии.

Ранее ФАН опубликовал вторую часть расследования, в котором говорилось о связях Вашингтона и боевиков в Сирии. США на постоянной основе поставляют террористам инструкторов, обеспечивают всем необходимым вооружением, БПЛА и наемниками в обмен на сирийскую нефть. ФАН удалось получить доказательства, подтверждающие участие американцев в создании и спонсировании ИГ1.

В первой части расследования речь шла о связях сбежавшего из России олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ. Так, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона российского репортера.

1 Организация запрещена на территории РФ.