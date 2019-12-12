Навальный использует представительство Зимина в ЕСПЧ как ширму для получения денег

Алексей Навальный в программе «Русские норм» (проект The Bell) с Елизаветой Осетинской, отвечая на вопрос о своем заработке, невольно вскрыл схему стороннего финансирования. Блогер обслуживает миллионеров в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), используя судебную инстанцию для сокрытия денежных потоков от посторонних глаз.

Невольное признание Навального

Издание The Bell выпустило первое видеоинтервью в рамках проекта «Русские норм». Журналистка и основатель СМИ, экс-главред издания «Ведомости» Елизавета Осетинская побеседовала с основателем так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК признан иноагентом в России) Алексеем Навальным. В ходе интервью были затронуты многочисленные темы, касающиеся работы фонда и заработка блогера.

Отвечая на вопрос о своем заработке, Навальный невольно вскрыл схему иностранного финансирования.

«У меня есть ИП, в котором пока еще не заблокирован счет. И я занимаюсь как юрист в основном европейскими судами. Сейчас я получаю гонорар от одного человека, это Борис Зимин», — заявил блогер в передаче «Русские норм».

По словам основателя ФБК, он организовывает работу в ЕСПЧ, в том числе защиту различных людей, а также процессы по делам миллионера, и получает за это денежное вознаграждение. Навальный отказался отвечать на прямой вопрос о количестве получаемых средств за свою деятельность, назвав подобную информацию секретной.

Теневые деньги

Факт финансирования семейством Зиминых фонда Навального не является секретным, хотя блогер неоднократно заявлял, что не имеет никаких отношений с бизнес-сообществом и живет лишь на добровольные донаты россиян. Борис Зимин ранее в интервью изданию Znak признавался, что поддерживает ФБК со дня его основания. Дмитрий Зимин, покинувший Россию в 2015 году, также переводил деньги на деятельность Навального. Семья миллионеров практически никогда не говорила о том, как конкретно и на что переводятся денежные суммы.

Навальный в программе «Русские норм» невольно раскрыл саму схему финансирования, в которой можно разглядеть механизм сокрытия денежных потоков через процессы в ЕСПЧ. О подобной деятельности Навального СМИ уже писали. По мнению журналистов, блогер использует Европейский суд в своих бизнес-схемах.

Журналист Олег Лурье рассказывал, что Навальный является своего рода «решалой» в ЕСПЧ. Он посредник между взяткодателем и взяткополучателем. Используемая Навальным схема работает в двух направлениях — приносит ему деньги как юристу, представляющему в ЕСПЧ интересы клиентов, и как блогеру, выполняющему задания кураторов. Лурье предполагал, что Навальный для Страсбургского суда — особый клиент. Европейский суд давно сотрудничает с блогером, что следует из очень оперативного рассмотрения жалоб основателя ФБК, заявлял журналист.

Работа с миллионером Зиминым также похожа на схему финансирования российских либералов белым олигархом Михаилом Ходорковским. Миллиардер передает спонсорские деньги посредством целевых трат — например, выделяет деньги на научную деятельность. По данным телеканала НТВ, Ходорковский так выделял средства для ФБК через Сергея Мохова — мужа юриста ФБК Любови Соболь. Также олигарх через эстонское НКОMTU Free Access HR выплачивал руководителю предвыборного штаба Навального Леониду Волкову 60 000 долларов. Это был якобы гонорар за два социологических исследования. Но на самом деле никакой исследовательской работы проделано не было.

Как в случае с Волковым и Ходорковским, так и в случае Зимина с Навальным — правозащитная или исследовательская деятельность является ширмой и средством легализации средств. Не иностранное лицо или налоговый нерезидент деньги просто так перевело, а клиент или филантроп оплатил законную деятельность. Однако сути дела это не меняет. Люди, заинтересованные в изменении политической обстановки в РФ, разрушении страны и устранении конкурентов, финансируют деятельность ФБК и Навального. Не зря же фонд «Династия» Дмитрия Зимина был признан иноагентом, а «Открытая Россия» Ходорковского — нежелательной организацией.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Навальный зарабатывает на продаже «тюремного мерча», пропагандируя криминальные ценности и движение АУЕ. Основатель ФБК продавал через свой магазин Shop.Navalny рисунки и эскизы своего брата Олега Навального, который отбыл уголовный срок в исправительной колонии №5 в Орловской области за мошенничество и отмывание денег.