سوريا 11 كانون الأول / ديسمبر: إرهابيو "النصرة" يفرون إلى ليبيا وتركيا قد يمنعون وصول الولايات المتحدة إلى قاعدة إنجرليك

إرهابيو النصرة يفرون من جميع انحاء سوريا إلى إدلب.

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من الإرهابيين المختبئين في محافظة إدلب السورية ، ومعظمهم من جبهة النصرة (النشاط المحظور في الاتحاد الروسي).

وفقًا لوزير الخارجية الروسي ، شوهد عدد كبير من الجهاديين الذين فروا من سوريا الى هذه الدولة الواقعة شمال إفريقيا. ليبيا ، وإنهم مشغولون "بإضافة النفط إلى نار المواجهة ".

أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن النصرة سيطرت على كامل أراضي منطقة التصعيد في إدلب بأكملها ولا تزال تقصف مواقع الجيش العربي السوري والمناطق السكنية. حسب لافروف ، أصبح إدلب "منطقة حقيقيًا للإرهاب "بينما لا تزال تركيا غير قادرة على التمييز بين الجماعات المعتدلة والمتطرفين الإسلاميين الذين يعملون في المنطقة.

اوقف الجيش العربي السوري القافلة الامريكية في القامشلي.

أوقف جنود الجيش العربي السوري قافلة عسكرية أمريكية على مشارف المطار في مدينة القاميشلي ، حيث يقع مكتب قائد سلاح الجو الروسي.

وفقا لوكالة الأنباء السورية , أوقف الجيش السوري قافلة عسكرية أمريكية عند نقطة تفتيش في المنطقة القريبة من مطار القاميشلي. كان الجيش الأمريكي متوجهاً إلى موقع قيادة القوات الجوية الروسية ، لكن القوات السورية لم تسمح للقافلة بالمرور عبر نقطة التفتيش ، مما حال دون تحركها في هذا الاتجاه.

وجدت تركيا كيفية الرد على العقوبات الأمريكية.

حذر وزير الخارجية التركي ميفلوت كافوسوغلو من أن أنقرة قد تغلق عددًا من القواعد في المناطق الجنوبية للولايات المتحدة إذا فرض الأمريكيون عقوبات على شراء أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "س 400 "من روسيا.

سوف نقوم بتقييم أسوأ سيناريو ونتخذ قرارًا. وقال الدبلوماسي لصحيفة "هابر" إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا ، فقد تكون القضية على قواعد إنجرليك وكورجيك وعلى جدول الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك ، أضاف الوزير أن الجانب التركي يدرس حاليًا الاستحواذ على المقاتلات الروسية بدلاً من طائرات "اف 35 " الأمريكية ، حيث تهدد واشنطن برفض تزويد الطيران.

يجب أن تغادر القوات الأمريكية سوريا.

يجب على القوات والوحدات الأمريكية المشاركة في التحالف الدولي مغادرة سوريا. صرح بذلك الممثل الخاص لرئيس روسيا بشأن التسوية السورية ، ألكسندر لافرينتييف ، عقب نتائج الجولة الرابعة عشرة من المحادثات حول سوريا في نور سلطان (كازاخستان).

يجب على القوات الأمريكية والوحدات الصغيرة الأخرى من التحالف الدولي مغادرة سوريا. وأضاف لافرينت أيضا أن انسحاب القوات الأمريكية والتحالف الدولي من سوريا سيزيل التناقضات بين الأكراد والحكومة السورية.

وأكد أن الوجود الأمريكي في سوريا ، وكذلك الإنتاج غير المشروع وتصدير النفط السوري ، قد تمت مناقشتهما خلال اجتماع في نور سلطان. وأكد لافرينت أن روسيا تعتبر احتلال حقول النفط في شمال سوريا أمرًا غير مقبول.