Потребление топит США в кризисе семейных ценностей и моральном разложении

Рыба гниет с головы, а развал общества начинается с падения его моральных устоев. Современные американские СМИ и даже самые высокопоставленные чиновники в постоянном режиме убеждают своих сограждан в том, что они во всем исключительная нация. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Моральное разложение

Американцы, радостно соглашаясь с утверждением о своей исключительности, живут в полной уверенности своего превосходства над всем остальным миром. На ум приходит Библия, где прямо говорится, что гордыня — это смертный грех. Но это не первый грех американского общества.

Как отмечают американские же социологи, моральная планка среднестатистического американца сейчас находится на самом низком уровне за все время исследований. Речь идет не о таких высоких материях, как любовь к Родине, верность убеждениям и сила характера, а об элементарном сочувствии к ближнему, дружеской поддержке или о том, что у нас принято называть совестью.

На втором десятке XXI века граждане Соединенных Штатов превратились в высокопрофессиональных потребителей, у которых атрофированы все чувства. Кроме одного: страстного желания потреблять и самоутверждаться, не важно каким способом.

Кризис семейных ценностей

В современных США каждый пятый белый ребенок рождается вне брака. При этом также вне брака рождаются двое из троих черных детей. Возраст вступления в половую жизнь снижается, как и возраст, в котором ребенок впервые пробует алкоголь и наркотики. Американские социологи уже не используют такое понятие как «связь поколений». Вместо этого они предпочитают считать количество часов, которые родители «жертвуют» на воспитание своего ребенка. Более того, в США более чем серьезно изучается возможность создания общества, где понятие семьи не будет существовать.

Однако не стоит думать, что американцы сами по себе являются аморальными и абсолютно бессовестными. Огромную роль в моральном разложении американского общества играет Голливуд, который наравне с производством киношедевров мирового уровня производит сотни (если не тысячи) фильмов и сериалов, которые прославляют насилие, сексуальные извращения, эгоизм, предательство. Они ставят материальные ценности превыше моральных качеств человека. И несмотря на то, что многие американцы уже бьют тревогу, призывая ограничить поток девиаций, которые зомбируют американское общество, их голоса остаются неуслышанными.

История человечества изобилует примерами того, как моральное разложение даже не всего общества, а даже его части приводит к тому, что рушатся целые империи, которые могли бы существовать тысячи лет. В период их рассвета не было ни одного государства, которое могло бы представлять для них внешнюю угрозу. Но все эти империи, будь то Рим, или Франция XVIII века, падали под тяжестью пороков, в которых погрязли те, кого считали цветом нации.