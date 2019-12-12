США могут установить ядерный боевой блок на новую оперативно-тактическую ракету, уверен военный эксперт Константин Сивков.

Американская компания Lockheed Martin сообщила, что на полигоне «Белые пески» в Нью-Мексико состоялись первые летные испытания новой оперативно-тактической ракеты Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» для армии США. Система стала аналогом российского комплекса «Искандер», который, по мнению Вашингтона, был запрещен Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРМСД).

Представители компании-разработчика подчеркнули, что пуск был произведен из установки High Mobility Artillery Rocket System или HIMARS на дальность в 240 километров. Во время тестового полета инженеры LM отслеживали траекторию полета и точность попадания в цель. Сейчас дальность PrSM составляет 499 км, однако в будущем этот показатель может быть доведен до 550 км, так как США и Россия больше не связаны положениями договора РСМД.

Доктор военных наук, председатель Союза геополитиков и обозреватель «Военно-промышленного Курьера» Константин Сивков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что создание американцами аналога российского ОТРК «Искандер» — «это вполне естественный и нормальный ответ, потому что у американцев на вооружении стоит оперативно-тактическая ракета MGM-140 ATACMS» с дальностью полета всего в 300 км.

«Кроме того у нее (ATACMS — Прим. ФАН) достаточно большое рассеивание, порядка 100-150 метров, в то время как точность попадания нашего «Искандера» измеряется единицами метра, а дальность стрельбы четыреста с небольшим километров. Поэтому стремление американцев создать что-то равноценное и даже превосходящее наш «Искандер» вполне естественно, тут ничего нового нет. Кстати, установка HIMARS как раз и предназначена для того, чтобы пускать ракеты ATACM и, если они делают ракету на базе ATACM, что по габаритам PrSM примерно будет соответствовать, ну может чуть больше», — поясняет эксперт.

Собеседник ФАН также предположил, что новая ракета США будет обладать повышенной точностью, сравнимой с российским оперативно-тактическим комплексом «Искандер», а боевая часть PrSM может составлять от 300 до 450 кг.

«Скорее всего на конечном участке траектории полета этой ракеты будет иметься либо оптоэлектронная, либо радиолокационная система наведения, которая как раз и будет обеспечивать попадание в заданную цель с заданной точностью, что будет достигаться за счет применения корреляционных методов определения точки поражения цели. И учитывая, что у России имеются такие системы ПВО как С-400, а в перспективе С-500, я не исключаю что американцы попытаются сделать ракету маневрирующей для снижения вероятности поражения ракеты. В целом это будет американский «Искандер», — продолжает Сивков.

После завершения работ по доведению PrSM до полностью рабочего состояния, Российской Федерации естественно придется «подтягивать» характеристики «Искандера», ведь стороны больше не связаны положениями ДРСМД. Соответственно дальность полета ракет 9М729 можно увеличить до 550-600 км.

«Пока «Искандер» соответствует положениям ДРСМД, но увеличить его дальность на 100-150 км в сущности не проблема, достаточно применить более высокоэнергетическое топливо, увеличить размер ракеты, поставить более мощный стартовик и ракета полетит. Не исключено что американцы могут поставить на свой PrSM ядерный боевой блок. Я, например, считаю, что на наш «Искандер» нужно в обязательном порядке ставить ядерную боевую часть, потому что в условиях превосходства американцев и НАТО в воздушной сфере, надежным средством доставки тактического ядерного оружия остается только «Искандер», — заключил Константин Сивков.

Напомним, в августе 2018 года американская компания Raytheon выложила на YouTube видео ракеты DeepStrike класса «земля-земля», предназначенной для поражения целей на расстоянии от 300 до 499 километров. Это оружие конкурирует в тендере Пентагона с ракетой от Lockheed Martin.