Военные следователи завели дело после крушения Ми-28 в Краснодарском крае

Краснодар, 12 декабря. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил полетов по факту крушения вертолета Ми-28 в Краснодарском крае. Об этом в четверг сообщает Главное военное следственное управление СК России.

По информации следствия, 12 декабря в военный следственный отдел СК РФ по Краснодарскому гарнизону поступил сигнал об авиакатастрофе с участием вертолета Ми-28.

Отмечается, что по данному факту было открыто уголовное производство по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

По предварительным данным, 11 декабря проводился тренировочный полет вертолета Ми-28 в ночное время суток и в сложных погодных условиях. В какой-то момент вертолет пропал с радаров. В результате поисково-спасательных мероприятий потерпевший крушение вертолет был найден около аэродрома «Кореновск», оба члена экипажа погибли.

На месте была изъята регламентирующая полет документация, а также показания средств объективного контроля. Военные следователи в настоящее время выясняют причину и все обстоятельства случшившегося, пишет «ФедералПресс».