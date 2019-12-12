Навальный похвастался, что спит с мигрантами минимум два месяца в году

Москва, 12 декабря. Алексей Навальный дал интервью программе «Русские норм!», в котором заявил, что знает о проблемах мигрантов больше других, потому что спит с ними.

Одной из тем интервью стала ситуация с трудовыми мигрантами в России. Навальный отстаивал точку зрения, что стране необходим визовый режим со странами Средней Азии. Ведущая программы Елизавета Осетинская парировала это утверждение тем, что развитые страны, которых блогер приводил в пример, так и не решили проблему нелегальной иммиграции.

Осетинская особо отметила, что в США сейчас проживает более 12 млн нелегалов, несмотря на наличие визового режима с Мексикой и другими странами, передают «Народные новости».

В ответ Навальный заявил, что больше других знает о проблемах мигрантов, ведь он спит с ними как минимум два месяца в году.

«Я тебе скажу, что могу гордиться тем, что из всех российских политиков я больше всего провожу времени с мигрантами, сплю вместе с ними на соседней кроватке. Я отлично знаю, как устроен их труд, и все проблемы, которые они испытывают», — рассказал блогер.

Журналистка удивилась, спросив, что неужели сами выходцы из Средней Азии выступают за введение виз.

«Большинство из них, как ни парадоксально, за введение виз. Я отлично знаю, как устроен труд мигрантов в РФ. Например, им просто массово не платят зарплату», — считает Навальный.

Осетинская подчеркнула, что предлагаемые Навальным меры только создадут новые проблемы, но не решат старых. Введение виз, за которое ратует блогер, фактически сделает большинство мигрантов нелегальными, подчеркнула Осетинская.