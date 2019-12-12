Внеочередные выборы в парламент начались в Великобритании

Лондон, 12 декабря. Внеочередные парламентские выборы, которые должны определить судьбу Brexit, начались в Великобритании.

Граждане страны начали голосовать с 07.00 по местному времени (с 10.00 по московскому времени). Участки для голосования закроются в 22.00. Большинство из них находятся на территории образовательных учреждений, поэтому занятия там отменены. Взрослые смогут проголосовать до или после работы.

Первые прогнозные результаты голосования будут опубликованы после закрытия участков и подсчета голосов. К утру пятницы прозвучат официальные объявления лидеров партий. В течение дня 13 декабря будут оглашены первые окончательные результаты голосования.

Напомним, выход Великобритании из Евросоюза рассмотрят 31 января 2020 года. Премьер-министр страны Борис Джонсон неоднократно говорил о готовности вывести страну из ЕС 31 октября этого года, однако сделать этого так и не получилось. Об этом пишет «Ридус».

За это решение проголосовали 27 стран — членов союза. Бывший глава Европейского совета Дональд Туск назвал выход Великобритании из ЕС одной из величайших ошибок в истории союза.

По его словам, Brexit является «наиболее болезненным и печальным опытом» за те пять лет, что он проработал на посту председателя Евросовета, хотя этот период был отмечен и греческим кризисом еврозоны, и скандалами по поводу миграции и выборов американского президента.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, с чем связана принятая британскими депутатами поправка об отсрочке Brexit. Она подчеркнула, что затягивание Brexit продиктовано желанием Лондона ослабить позиции европейских партнеров. Неспособность претворить волю народа в жизнь нарушением гражданских прав, указала Захарова.

Как отмечает Infox.ru, политолог Федор Лукьянов назвал нынешнюю ситуацию с Brexit тупиком. По его словам, британская политическая машина «запрограммирована» на то, чтобы «на выходе не было ничего», кроме новых обсуждений.