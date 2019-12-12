Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Президентские выборы проходят в Алжире

63
0 Оставить комментарий

Президентские выборы стартовали в Алжире

Алжир, 12 декабря. Выборы президента Алжира стартовали в четверг, 12 декабря. Участие в выборах смогут принять 24,5 млн избирателей.

На пост президента Алжира претендуют пять кандидатов, среди них бывший премьер-министр страны 2000-2003 годов Али Бенсфлис, бывший премьер-министр Алжира в 2017 году Аблельмаджид Теббун, бывший министр культуры в 20152019 гг. Аззедин Михуби, бывший министр туризма в 19971999 гг. Абделькадер Бенгрина и лидер фронта «Будущее» Абдельазиз Белайд.

В канун выборов в Алжире прошли массовые акции протеста с требованием отменить голосование. Недовольства связаны с тем, что все пять претендентов на пост президента страны занимали высокие должности при бывшем главе Алжира Абдельазизе Бутефлики.

Напомним, в начале апреля Абдельазиз Бутефлика покинул пост президента Алжира после массовых протестов, которые были вызваны его выдвижением на пятый срок. Временным главой государства стал спикер парламента Алжира Абделькадер Бенсалах, который назначил внеочередные президентские выборы на 4 июля. Однако Конституционный совет Алжира перенес внеочередные президентские выборы из-за отсутствия кандидатов.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров