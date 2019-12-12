Президентские выборы проходят в Алжире

Алжир, 12 декабря. Выборы президента Алжира стартовали в четверг, 12 декабря. Участие в выборах смогут принять 24,5 млн избирателей.

На пост президента Алжира претендуют пять кандидатов, среди них бывший премьер-министр страны 2000-2003 годов Али Бенсфлис, бывший премьер-министр Алжира в 2017 году Аблельмаджид Теббун, бывший министр культуры в 2015 –2019 гг. Аззедин Михуби, бывший министр туризма в 1997 –1999 гг. Абделькадер Бенгрина и лидер фронта «Будущее» Абдельазиз Белайд.

В канун выборов в Алжире прошли массовые акции протеста с требованием отменить голосование. Недовольства связаны с тем, что все пять претендентов на пост президента страны занимали высокие должности при бывшем главе Алжира Абдельазизе Бутефлики.

Напомним, в начале апреля Абдельазиз Бутефлика покинул пост президента Алжира после массовых протестов, которые были вызваны его выдвижением на пятый срок. Временным главой государства стал спикер парламента Алжира Абделькадер Бенсалах, который назначил внеочередные президентские выборы на 4 июля. Однако Конституционный совет Алжира перенес внеочередные президентские выборы из-за отсутствия кандидатов.