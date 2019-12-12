خلاصة الاخبار حول ليبيا بتاريخ 11 كانون الأول 2019

1 — وعد مجلس النواب بالرد على دخول القوات المسلحة التركية إلى ليبيا

أدان البرلمان في طبرق رسمياً بيان الرئيس التركي حول استعداده لإرسال قوات مسلحة لمساعدة الإرهابيين في حكومة الوفاق الوطني.

أصدرت حكومة طبرق بيانًا رسميًا انكرت فيه تدخل أنقرة في الشؤون الداخلية لليبيا ورفضت اتفاقًا حول التعاون الأمني ​​والعسكري وترسيم الحدود البحرية بين تركيا و حكومة والوفاق الليبية. أشار البرلمانيون إلى عدم توافق الوثيقة مع الإعلان الدستوري.

أيد مجلس النواب قرار رئيس البرلمان عقيلة صالح بمناشدة مصر واليونان وجامعة الدول العربية وإقناعهم بالمساهمة في إلغاء الاتفاق وإلغاء الاعتراف بشرعية حكومة الوفاق. كما أدان المجلس موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من استعداده لإرسال القوات المسلحة التركية إلى ليبيا بناءً على طلب فايز سراج باعتباره تدخلًا فاضحًا في الشؤون الليبية. كما ووعد المجلس بالرد على أي تهديدات تمس سيادة ليبيا ومصالح شعبها.

وخلصت الوثيقة الرسمية إلى أن "الشعب الليبي، الذي واجه المستعمر طوال تاريخه وقدم تضحيات كبيرة من أجل كرامته وسيادته، لن يفشل في مواجهة طموحات تركيا في ليبيا".

قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن تركيا تقدم الدعم العسكري للإرهابيين في حكومة الوفاق الوطنية الليبية.

ووفقا له، لم تعد تركيا تخفي دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية. وأضاف المسماري أن لدى الجيش الوطني الليبي معلومات تؤكد الاستعدادات التي تجري في مطار معيتيقة لاستقبال المركبات العسكرية التركية.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مقاتلي منظمة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في الاتحاد الروسي)، الذين انتشروا في محافظة إدلب السورية، بدأوا ينتشرون في أماكن أخرى من بينها ليبيا، حيث انهم برأي الوزير الروسي باتوا "يصبون الزيت على نار الاشتباكات" في ليبيا.

وأشار الوزير الروسي إلى أن جبهة النصرة بحكم الأمر الواقع سيطرت على منطقة إدلب، حيث استمرت في ضرب مواقع القوات السورية والبنية التحتية المدنية. وفقًا لوزيرالخارجية الروسية، أصبح إدلب منطقة حاضنة للإرهاب، وتركيا، على الرغم من التزاماتها، لم تتمكن بعد من فصل المعارضة عن الجماعات الإرهابية.

بحسب الوزير: "هناك حقيقة مفزعة وهي أن الإرهابيين الذين استقروا في هذه المنطقة تسللوا منها. وقد لوحظ عدد كبير منهم في ليبيا".

4 — أعلن لافروف عن وجود تعاون مع الولايات المتحدة لحل الوضع في ليبيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الاتحاد الروسي والولايات المتحدة مهتمان بتوثيق الاتصالات لحل الوضع في ليبيا. كما أشار لافروف إلى أن روسيا وأمريكا تتعاونان في حل النزاع في اليمن والوضع الفلسطيني الإسرائيلي.

قال الوزير: "تحدثنا عن بؤر التوتر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهناك الكثير منها. على وجه الخصوص، لدينا مصلحة مشتركة في حوار أوثق حول التسوية الليبية. نحن نتعاون حول الوضع في اليمن."

وأضاف: "من المهم للغاية بطبيعة الحال أن نأخذ في الاعتبار التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، التي تعاني من ركود علني وهي الان في حالة حرجة".

وفقًا لـ RT ، أشار سيرغي لافروف إلى أن المفاوضات مع بومبيو جرت بطريقة عملية وصريحة.

وقال وزير الخارجية الروسي "لقد تحدثنا بطريقة عملية، وبصراحة وحاولنا ليس فقط الاستماع، ولكن أيضا الانصات لبعضنا البعض".

أكد وزير الخارجية الروسي أنه على الرغم من حقيقة أن روسيا وأمريكا لديهما وجهات نظر مختلفة حول عدد من القضايا، أعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة التعاون. وفقا للافروف، يكمن جوهر الدبلوماسية في حقيقة أنه يمكن ومن دون المساس بالمصالح الأساسية، ايجاد الحلول التي يمكن أن تعزز التفاعل البناء.