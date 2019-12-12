Гороскоп на 2020 год по знакам зодиака: важные перемены для Козерогов, любовь — для Рыб

Федеральное агентство новостей представляет эксклюзивный астрологический прогноз на 2020 год по знакам зодиака, составленный астропсихологом Ингой Лозанчич.

Составляя прогноз на 2020 год, астропсихолог Инга Лозанчич опиралась на расположение планет на небесной сфере и общие тенденции, которые они задают для всех знаков зодиака в наступающем году. По ее словам, на всех без исключения в 2020 году повлияет солнечное затмение, которое начнется 26 декабря этого года, поскольку оно произойдет в соединении с Юпитером.

«Это очень сильное затмение, и оно несет в себе много позитива. Следующий год расширит многие сферы, потому что планета Юпитер расширяет границы», — уточнила астропсихолог.

Судьбоносный год для Козерогов

Инга Лозанчич подчеркнула, что затмение происходит в Козероге, а это значит, что влияние на себе в первую очередь почувствуют представители этого земного знака зодиака.

«Я бы назвала 2020 год судьбоносным для Козерогов, рожденных недалеко от 26 декабря, а если быть точной, то с 22-го по 30 декабря», — сообщила астропсихолог.

Она отметила также, что в понедельник, 2 декабря 2019 года, в Козерог вошел Юпитер и пробудет там целый год, что бывает раз в 12 лет. Кроме того, сейчас в этом знаке находятся еще Сатурн и Плутон.

«Это значит, что 2020 год не пройдет для Козерогов бесследно, он затронет и личную, и профессиональную сферы. Возможны очень большие изменения. Люди придут к переосмыслению и переоценке многих вещей», — сказала Инга Лозанчич.

Овнам, Ракам и Весам надо готовиться к большим переменам

«Большие изменения ждут и Овнов, Раков и Весов, и в большей степени тех из них, которые родились недалеко от 26 числа (21-30 марта, 22-30 июля, 22-30 сентября). Перемены в новом году проявятся у представителей этих знаков с высокой степенью вероятности, хоть и не будут столь интенсивными, как у Козерогов», — заметила астропсихолог.

При этом она уточнила, что это будет либо новый уровень в уже имеющихся отношениях, либо встреча партнера, с которым они смогут «разглядеть более зрелый образ самих себя».

«В попытках соответствовать этому образу, человек может многое изменить, в том числе свое окружение и жизненные ориентиры», — подчеркнула Инга Лозанчич.

Хороший год для Дев и Тельцов

Астропсихолог отметила, что в 2020 году хорошо себя будут чувствовать представители земного знака Девы. Возможные изменения в их жизни будут происходить мягко, год сулит гармоничное прохождение энергии без перегрузок.

«Новые и непривычные жизненные ситуации с высокой степенью вероятности будут возникать у Тельцов, что связано с положением высшей планеты Уран (она находится в знаке Телец). Представители этого земного знака прекрасно со всем справятся, и даже не исключено, что выйдут на новый виток в развитии. Влияние планет Юпитер, Сатурн и Плутон поможет гармонизировать их жизнь», — говорит Инга Лозанчич.

Водолеи и Близнецы будут учиться, Рыбы — любить

«Что касается оставшихся знаков воздушной стихии — Водолеев и Близнецов, то 2020 год будет для них, как и всегда, наполнен различными формами ментальной активности, поездками, обучением и передачей знаний и информации. Но те Близнецы, которые родились в середине знака (особенно, с 8-го по 11 июня), могут ощутить на себе влияние Нептуна, также как и представители знаков Рыбы и Дева (8-11 марта, 8-11 сентября). У них может возникнуть непонимание себя и отношений с партнером, что повлечет за собой важный период самоидентификации, поиска ответов на вопросы «Кто я?», «Зачем я?». И тут я бы посоветовала заняться творчеством или окунуться в сферу культуры и искусства, ходить на выставки, в театры и библиотеки. Эту энергию нужно куда-то деть», — заметила Инга Лозанчич.

По ее словам, год для Рыб обещает быть интересным и запоминающимся.

«Рыбы могут встретить свою любовь, а если она уже есть, то в этом году может начаться новый приятный этап в отношениях», — уточнила собеседница ФАН.

Покорение новых высот для Скорпионов

Скорпионам астропсихолог пообещала большие возможности в новом году.

«Скорпионы смогут многого добиться в 2020-м. Это и так один из самых сильных знаков зодиака, который, как правило, если чего-то хочет, то добивается. А в этом году у них будут для этого все шансы. Но в процессе своих достижений им стоит обратить внимание на то, чем обычно они могут легко поступиться — на соблюдение морально-этических принципов», — добавляет Инга Лозанчич.

Что ждет Львов и Стрельцов в 2020 году

Наконец, Львы и Стрельцы. Астропсихолог заметила, что для этих знаков, которые всегда хотят праздника, яркости и роскоши, новый год не будет столь фееричным.

«Этот год подразумевает, что нужно много работать, заниматься серьезными вещами, подходить ко всему грамотно. Это не то, что любят Львы и Стрельцы. Им придется работать и вырабатывать смирение, поскольку время легких побед постепенно уходит», — говорит Инга Лозанчич.

По ее словам, перемены не обойдут Львов: у представителей знака ожидаются изменения личного и профессионального характера. Качество этих перемен зависит от уровня их сознания: для закостенелых индивидуалистов изменения не покажутся комфортными, но для людей осознанных, готовых смиряться и терпеливо работать, есть шанс не только с ними справиться, но и занять лидирующую позицию.

Для Стрельцов год может быть благоприятным, если помнить об ответственности за свои поступки и не замыкаться на своей персоне. Представителям этого знака стоит быть собранными, особенно тем, кто рожден с 8 по 11 декабря. Под влиянием Нептуна в Рыбах легко поддаться искушениям, а тем, кто имеет склонность к ностальгическим состояниям, впасть в меланхолию. Из этого можно выйти, если сместить фокус внимания с себя на тех, кому нужна ваша помощь, и действовать в этом направлении.