Эксперты объяснили попадание Кемерово в топ-10 самых комфортных городов РФ

Кемерово, 12 декабря. Авторы рейтинга топ-100 комфортных для проживания городов рассказали об исследовании. По словам специалистов, город оценивался как продукт для существующего или потенциального жителя, основанный на цифрах, а не на субъективном восприятии.

Город Кемерово занял в рейтинге восьмое место, набрав 64,73 балла. Как отметил управляющий партнера института Федор Коньков, большая часть статистических показателей была найдена в базах Росстата по муниципальным образованиям за прошлый год. Кроме того, учитывалась статистика по количеству преступлений, а также по количеству ДТП, пишет «Газета Кемерова».

Так, эксперты рассчитали положение городов по стоимости жизни и качеству городской среды, по каждому из этих двух параметров населенный пункт мог получить до 50 баллов. Для оценки качества городской среды исследователи смотрели на обеспеченность жильем на человека, площадь современных торгово-развлекательных комплексов, уровень загруженности автодорог и преступности, инфраструктуру, метеоусловия, освещенность на улицах, транспортную доступность и индекс загрязнения воздуха.

Как ранее сообщал НСН, Краснодар возглавил рейтинг 100 самых комфортных для жизни российских городов. При этом российская столица заняла в рейтинге лишь 52-е место.