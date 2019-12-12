МИД РФ вызвал посла ФРГ для объявления ответных мер на высылку дипломатов

Москва, 12 декабря. Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр будет вызван в Министерство иностранных дел РФ для оглашения ответных мер на высылку российских дипломатов из Берлина.

«Вызов в МИД посла ФРГ для оглашения ответных мер на высылку дипломатов», — сообщил информированный источник РИА Новости в МИД РФ.

Ранее МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине в связи с убийством гражданина Грузии, совершенным в августе нынешнего года в берлинском районе Моабит. По подозрению в причастности к преступлению был задержан 49-летний россиянин, при котором было якобы найдено орудие убийства, пишет «Газета.ру».

В МИД РФ сообщили, что Россия будет вынуждена принять комплекс мер в ответ на безосновательные и недружественные шаги германской стороны.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что высылка российских дипломатов из ФРГ на основании предварительных соображений является некорректной. Глава государства отметил, что убитый в Берлине гражданин Грузии был одним из организаторов взрывов в московском метро.