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В Госдуме предложили льготы для детей воспитателей

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В Госдуме предложили льготы для детей воспитателей

Москва, 12 декабря. Сотрудники дошкольных учреждений могут пополнить список тех россиян, которые имеют право устраивать своих детей в детские сады вне очереди. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.                                                                                                                          

Он заявил, что «у воспитателей должны быть дополнительные стимулы для того, чтобы идти работать в детские сады, так как заработная плата у них небольшая. В разговоре с корреспондентом «Парламентской газеты» Олег Смолин отметил, что одним из таких стимулов может быть устройство ребенка в детский сад вне очереди.                                  

«Один из таких стимулов для молодой мамы — возможность устройства ребенка в детсад вне очереди», — подчеркнул он.                                                                        

В настоящее время группы в детских садах комплектуются по определенному порядку: сначала принимаются дети, который относятся к категории внеочередников, а уже после — многодетные и неполные семьи, инвалиды или родители и дети, обладающие преимущественным правом.                                                                                                             

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что школы и детсады в селах на сегодняшний день строятся недостаточно быстро, что недопустимо. Он обратил внимание на то, что средние образовательные учреждения и детские сады в селе нужны в первую очередь. Также Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов, пишет RT.

Напомним, Министерство экономического развития РФ исключило из дорожной карты предложение отменить компенсации расходов сельским учителям и педагогам за отопление, освещение и оплату жилья.                                                                          

Ранее «Газета.Ru» рассказала о детских садах разных эпох, отметив, что первое учреждение в России было построено в 1863 году.

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