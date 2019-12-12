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Число жертв страшного пожара в одесском колледже увеличилось до 16

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Число жертв страшного пожара в одесском колледже увеличилось до 16

Одесса, 12 декабря. Число жертв сильного пожара в одесском колледже увеличилось до 16, спасатели достали из-под завалов всех людей, которые считались пропавшими. Об этом заявила в четверг пресс-служба областного управления национальной полиции Украины.

По данным ведомства, к 07.45 (по московскому времени) из-под завалов достали последних людей, которые считались пропавшими.

«Жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в медицинском учреждении, еще 14 были обнаружены на месте трагедии», — следует из сообщения.

В пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ЧС) добавили, что специалисты снесли аварийную стену. Согласно имеющимся данным, в результате пожара пострадали 30 человек, восемь из них остаются в лечебных учреждениях, сообщает RT.

Число жертв страшного пожара в одесском колледже увеличилось до 16

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики произошел сильный пожар. Президент Украины Владимир Зеленский поручил одесскому руководству сделать все необходимое для помощи пострадавшим из-за пожара и как можно быстрее выяснить все обстоятельства и причину трагедии. Полиция возбудила уголовное дело, следствие рассматривает три версии возгорания: неисправность электрического оборудования, намеренный поджог и неосторожное обращение с огнем.

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Источник: Нацполиция Украины по Одесской области
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