Диетолог рассказала о пользе и вреде цитрусовых

Москва, 12 декабря. Известный врач-диетолог Марият Мухина в преддверии Нового года рассказала о полезных свойствах цитрусовых, без которых трудно себе представить праздничный стол.

Апельсины и мандарины содержат большое количество витаминов и других полезных веществ, а потому могут быть полезными при многих болезнях. В том числе эти фрукты восстанавливают репродуктивную функцию организма и повышают иммунитет.

Однако, специалист подчеркивает, что цитрусовые имеют различия, на которые стоит обратить внимание.

«У мандаринов на 7% выше содержание фруктозы, и потому они более сладкие, чем апельсины, и потому более вредны для диабетиков. Но апельсины более опасны для гастритчиков — лиц, страдающих гастритами, так как сильнее раздражают слизистую желудка», — поясняет Марият Мухина.

Кроме того, мандарины и апельсины обладают мочегонным эффектом. По этой причине они рекомендуются беременным женщинам для предотвращения отеков. Людям же с почечными заболеваниями стоит употреблять цитрусовые с осторожностью.