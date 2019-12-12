Россиянам объяснили, как выбрать фейерверк на Новый год

Москва, 12 декабря. Близится Новый год и подготовка к нему идет полным ходом. Россияне наряжают елки, украшают дом, выбирают подарки и, конечно, покупают бенгальские огни, хлопушки и фейерверки. Эксперты Роскачества объяснили, как сделать так, чтобы пиротехническое шоу удалось на славу.

Полезные советы появились сегодня на сайте организации. В первую очередь, нужно помнить о безопасности и покупать новогодние фейерверки только в специализированных точках продаж. Важно, чтобы продавец мог предоставить документы, подтверждающие происхождение изделия и сертификат соответствия.

Перед покупкой коробку с пиротехникой нужно слегка потрясти на расстоянии вытянутой руки: если из нее высыпается пиротехнический состав — значит, она повреждена. Кроме того, на коробке не должно быть никаких повреждений и проколов.

Эксперты также обратили внимание на то, что интервал между выстрелами может быть достаточно большим, но если количество зарядов в фейерверке небольшое, то в итоге вы заплатите за время работы салюта, которое наполовину может состоять из пауз.

«Поэтому при сравнении схожих между собой батарей лучше выбрать тот, где интервал короче», — пояснили в Роскачестве.

В начале декабря эксперты оценили безопасность искусственных и живых новогодних елок и также дали рекомендации по выбору и покупке новогоднего дерева, отмечает «Федерал Пресс». Помимо этого россиянам уже объяснили, какой майонез стоит выбрать для заправки традиционных праздничных салатов.