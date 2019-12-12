Дамаск, 12 декабря. Аммар аль-Юсеф, экономический советник в правительстве Сирии, дал большое интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), в котором рассказал, что российская сторона обеспечила 60-70% стабильности в республике, пострадавшей от многолетнего терроризма.

Именно благодаря России у Сирии появилась надежда на то, что страна когда-нибудь сможет вернуться в докризисное состояние.

«Процесс восстановления включает в себя привлечение компаний к работе. По последним моим данным, я понял, что нам нужно 1170 млрд долларов для полного восстановления Сирии», — пояснил аль-Юсеф.

Собеседник ФАН напомнил, что у российской стороны есть большой опыт в нефтяном и газовом секторе, а также экономические и технические инструменты, которые могут быть использованы в процессе восстановления сирийской республики.

«Главная причина войны против Сирии — это как раз нефть, а также проект создания газовой трубы, которую хотят протянуть из стран залива в Европу через Сирию», — отметил сирийский чиновник.

Аммар аль-Юсеф заявил, что Россия всегда уважительно относилась к Сирии, и считала, что сирийский народ имеет свои права наравне с русским народом.

«Именно это делает нас настоящими партнерами, в отличие от стран залива, которые всего лишь подчиненные работники у американцев», — подчеркнул он.

Аль-Юсеф напомнил, что в России есть огромные компании, работающие в газовой отрасли. Все знают компанию «Газпром», у которой огромные инвестиции по всему миру, он имеет около 11% от мирового газового рынка.

«Безусловно, террористы, выполняя поручения Запада, уничтожили большую часть сирийской инфраструктуры; дороги, электроснабжение и в том числе и важную для работы газовой отрасли инфраструктуру. В данный момент все это нуждается в максимально скором восстановлении», — резюмировал чиновник.

Напомним, что корреспонденты Федерального агентства новостей получили неопровержимые доказательства того, что США способствовали формированию и деятельности запрещенного в России «Исламское государства»1. Кроме того, сотрудникам ФАН удалось выяснить, что либеральные журналисты сотрудничают с боевиками ИГ1. У нас появились доказательства того, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничали с террористами.

Кроме того, на днях ФАН выпустил третий материал из серии публикаций о Сирии, в котором был раскрыт настоящий масштаб участия российской стороны в разгроме ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.