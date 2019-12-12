Нашедшего носки с золотом мужчину осудили в Амурской области

Москва, 12 декабря. Жителя Липецкой области приговорили по решению суда к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно после того, как он нашел носки с золотом и привез их в Тынду. Соответствующую информацию передает прокуратура Амурской области.

По решению Тындинского районного суда Амурской области в отношении 61-летнего мужчины был вынесен обвинительный приговор по статье 1 статьи 191 УК РФ «Незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере». По данным прокуратуры, житель Магаданской области в апреле текущего года обнаружил два тряпичных носка и полимерный пакет с металлическими слитками.

«Осужденный, проживающий в Магаданской области, обнаружил два тряпичных носка и полимерный пакет с семью металлическими слитками округлой формы, являющимися по заключению эксперта золотосеребряным сплавом, общей массой свыше 4,3 кг, содержащими драгоценный металл — химически чистое золото массой более 3,5 кг», — говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчина хранил золото при себе и перевез в Тынду Амурской области. Там его задержали сотрудники УФСБ России по Амурской области. Общая стоимость изъятого драгоценного металла составила более 9,3 млн рублей. Житель Магадана полностью признал свою вину и способствовал расследованию уголовного дела.

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