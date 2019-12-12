Росконтроль назвал лучшие марки крабовых палочек

Москва, 12 декабря. Эксперты Росконтроля дали рекомендации по выбору и покупке крабовых палочек разных брендов в российских магазинах. Результаты исследования представлены на официальном сайте организации.

Отмечается, что специалисты исследовали продукцию пяти брендов — «Меридиан», Vici, «А’море», «Санта Бремор», «Русское море». Каждый производитель указывает на упаковке, что товар является «имитированной пищевой рыбной продукцией», сообщает НСН.

Во всех исследуемых образцах содержание белка ниже установленного стандартом. При этом в продукции «А’Море» и «Санта Бремор» его оказалось даже меньше, чем указано на упаковке. Эксперты обратили внимание, что это снижает пищевую ценность продукции, впрочем, как и повышенное содержание крахмала, которое было зафиксировано в продукции Vici и «Санта Бремор».

Кроме того, содержание глутаминовой кислоты, использующейся в качестве усилителя вкуса, превышает допустимое в товарах марок «А’море» и «Санта Бремор», пишет «Вечерняя Москва».

К внешнему виду крабовых палочек у сотрудников Росконтроля не возникло никаких замечаний, но в продукции бренда «Санта Бремор» был зафиксирован сладковатый привкус, а в палочках фирм «А’море» и «Русское море» — вяжущий.

В итоге вся проанализированная продукция была признана безопасной, но крабовые палочки от «А’море» и «Санта Бремор» были включены в черный список, а от Vici — в перечень товаров с замечаниями.