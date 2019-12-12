Туристов из США и Евросоюза пригласили провести новогодние праздники в Крыму

Севастополь, 12 декабря. Председатель комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк пригласил иностранных граждан провести новогодние праздники на полуострове.

«Мы приглашаем иностранных туристов из ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из стран Евросоюза и США», — сказал Черняк.

По его словам, в Крыму всегда рады тем, кто прибывает на полуостров с туристической целью, сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что крымские власти подготовили интересные развлекательные новогодние программы, в курортных городах запланированы массовые гуляния и карнавалы. Черняк также выразил надежду на то, что Крым на новогодние праздники посетит примерно 300 тысяч туристов.

Как сообщала «Газета.Ru», Крым стал российским регионом в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Киев до сих пор считает Крым украинской территорией. Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».