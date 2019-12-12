Благодаря заступничеству ФАН русского профессора в Риге осудить пока не решились

Вместо того, чтобы вынести ожидаемый приговор по делу о разжигании межнациональной розни в отношении 65-летнего русского профессора, доктора экономических наук, видного деятеля русской общины Латвии и правозащитника Александра Гапоненко суд Видземского предместья Риги 11 декабря посчитал, что для определения вины ученого необходимы еще несколько судебных заседаний весной 2020 года.

Подобного поворота событий вряд ли кто-то ожидал. Но гособвинитель в лице прокурора Алдиса Ласманиса вдруг решил «сдать назад» и попросил дополнительное время для более тщательного перевода постов Гапоненко в Facebook, на чем, собственно, и строится обвинение. Корреспондент Федерального агентства новостей в Риге объясняет, почему латвийское правосудие решило вдруг провести работу над ошибками.

За делом Александра Гапоненко мы пристально следим с самого начала. Вот и в этот раз вместе с группой поддержки корреспондент ФАН поучаствовал в судебном процессе, который завершился, практически не успев начаться. Трудности перевода якобы оказались тем камнем преткновения, о который споткнулась латвийская Фемида.

Впрочем, в своей блестящей речи во время прошлого судебного заседания адвокат правозащитника Имма Янсоне действительно указала на конкретные искажения в переводах постов подзащитного и обратила внимание судьи на привлечение к делу в качестве экспертов практически посторонних лиц, не имеющих необходимых сертификатов. Об этом и о конкретных обвинениях, предъявленных Гапоненко, корреспондент ФАН подробно рассказывал в материале «Русского профессора в Латвии обвиняют в разжигании национальной розни к танкам США».

Почему же в этом, заказном деле, имеющем большое политическое значение, вдруг случился сбой, ФАН поинтересовался у самого Александра Гапоненко.

«Думаю, что это произошло из-за давления, которое было оказано прессой, правозащитниками со всего мира, моими друзьями, которые приходили сюда [в суд], — отметил профессор. — И правящая элита Латвии осознала, что те требования, которые выдвинул прокурор (почти два года тюремного заключения), за высказывание антивоенных и антифашистских взглядов, — это несуразица. Поэтому прокурор пошел на изменение своих требований в обвинительном протоколе. Но формально это было оформлено, как изменение текста переводов этого дела, в котором действительно есть ошибки. Думаю, что смягчение требования по приговору у прокурора будет».

Но полностью отказаться от этого дела правоохранительные органы не могут, потому что оно длится уже пять лет, и за это время в латышском обществе Гапенко представили как врага народа, которого нужно принести в жертву, чтобы в Латвии «все было хорошо» и все инородцы молчали, замечает профессор.

Но и приравнять Гапоненко к преступнику, который совершил непредумышленное убийство, судя по требованиям прокурора, в Латвии тоже не смогли. Хотя без наказания Александра Владимировича, обвиняемого по второму делу в деятельности против Латвии в пользу иностранного государства (а именно — России) вряд ли оставят.

Наверное, потребуют условный срок (по делу о разжигании межнациональной розни), потому что это полная несуразица, убежден Александр Гапоненко, сравнивающий свое дело с делом Джордано Бруно, которого инквизиторы сожгли в Риме 400 лет назад за высказываемые им еретические мысли. Взгляды Гапоненко также не укладываются в те представления, которые сейчас пытаются навязать всему обществу в Латвии правящие национал-радикалы. К счастью, об инквизиторском костре в наше время можно говорить лишь в иносказательном смысле, но любой срок в тюрьме для немолодого русского правозащитника, у которого к тому же больное сердце, подобен смерти.