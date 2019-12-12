Четверть россиян неоправданно боится увольнения

Москва, 12 декабря. Четверть россиян призналась в иррациональном страхе увольнения. Опрос в последнем квартале уходящего года провела крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter.

Страх потерять место в большинстве случаев неоправдан, подчеркивают эксперты. По данным Минтруда РФ, в ближайшие месяцы компании планируют сокращать не более 1% сотрудников.

В опросе приняли участие 20,5 тыс. россиян. В ходе исследования специалисты установили так называемый «индекс самочувствия соискателей», а опасения потерять место являются маркером ощущения стабильности.

Самый большой страх увольнения — у занятых в отраслях безопасности, сотрудников банков и тех, кто трудится в сфере инвестиций (0,18), управленцев (0,19), транспортников (0,23), а также тех, кто занимается продажами и закупками (по 0,22). Треть (33%) респондентов заявили, что абсолютно уверены, что место не потеряют, 30% полагают, что этого скорее не произойдет. 10% ответить затруднились.

Меньше всех боятся сокращений сотрудники сферы науки и образования, добычи сырья и консультирования (по 0,43), сотрудники некоммерческих организаций и рабочий персонал, пишет газета «Известия».