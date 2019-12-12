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В Гидрометцентре предупредили о предстоящих волнах холода

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В Гидрометцентре предупредили о предстоящих волнах холода

Москва, 12 декабря. Нынешняя зима в России будет теплой, но неоднородной, прогнозируются частные погодные колебания. Об этом рассказал журналистам в четверг исполняющий обязанности главы Гидрометеорологического центра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в российской столице этой зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов. Отмечается, что это будет характерно не только для столичного региона. Такая неоднородность прогнозируется, к примеру, в Западной Сибири, Красноярском крае и европейской территории России, сообщает «Российская газета».

Вильфанд обратил внимание на то, что погода может быть как теплой, так и очень холодной. Однако период, когда это случится, неизвестен, пишет «Царьград».

Ранее стало известно об отношении граждан страны к зиме. Так, любимым временем года ее назвали только 8% респондентов. Кроме того, 28% она не нравится.

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Источник: Российская газета
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