Видео с кидающим посылки сотрудником «Почты России» в Красноярске появилось в Сети

Красноярск, 12 декабря. Сотрудника «Почты России», который забрасывает посылки в узкое окно почтового отделения в Красноярске, сняли на видео. Соответствующие кадры появились в группе «Я живу в Красноярске» в социальной сети «ВКонтакте».

На ролике можно увидеть мужчину в форме «Почты России». Он разгружает машину с посылками, которые небрежно бросает в окно пункта приема. Некоторые упаковки попадают в достаточно узкое окно не с первого раза и падают на землю.

Местный телеканал «Енисей» обратился в пресс-службу «Почты России», где подтвердили, что на видео, действительно их сотрудник. Представитель пресс-службы назвал подобное поведение и обращение с бандеролями недопустимым. Было проведено служебное расследование, к сотруднику «Почты России» применили меры дисциплинарного взыскания.

«По данному факту проведено служебное расследование, в ходе которого водитель был установлен. К нему будут приняты меры дисциплинарного взыскания. Со всем коллективом автобазы проведено дополнительное собеседование по правилам оказания почтовых услуг», — сообщили в пресс-службе.

В апреле появилась информация, что жительницу Краснодарского края избила веником сотрудница местного отделения «Почты России». Девушка опубликовала в своем профиле в Instargam видео, на кадром запечатлен произошедший в отделении инцидент.

Она написала, что 29 марта пришла на почту, чтобы отправить посылку, однако ей отказали в обслуживании без объяснения причины. Местная жительница обратилась к заведующей главпочтамта с просьбой предоставить ей отказ в письменном виде. Однако та, по словам автора видео, «повела себя неадекватно, схватила веник, начала бить по лицу и выгонять из помещения». В пресс-службе ГУ МВД России по региону проинформировали, что полиция начала проверку после жалобы. По данным пресс-службы «Почты России», спровоцировала потасовку сама посетительница. Она «нецензурно оскорбляла сотрудников и других посетителей почтового отделения».