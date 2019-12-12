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Трамп сделал Лаврову деловое предложение

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Трамп сделал Лаврову деловое предложение

Вашингтон, 12 декабря. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с руководителем Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о желании увеличить товарооборот между странами в несколько раз.

Согласно информации издания «Коммерсант», предметно вопрос товарооборота стороны не обсуждали. Кроме того, глава вашингтонской администрации не уточнял, как можно это сделать в условиях действующих антироссийских санкций.

По окончании переговоров глава Госдепа Майк Помпео указал на то, что Вашингтон «достаточно скоро» сделает заявление об экономических прорывах в двустороннем сотрудничестве, пишет «Ридус».

Согласно имеющимся данным, речь идет о запуске российско-американского Делового консультативного совета.

Как сообщала «Газета.Ru», российский министр Сергей Лавров прибыл в Вашингтон 10 декабря на переговоры с американским коллегой Помпео. Кроме того, глава МИД РФ встретился с Трампом, их беседа продлилась около 50 минут. По результатам встречи Лавров заявил, что хорошие отношения с Москвой выгодны для американского предпринимательства, «для США в целом и для ситуации в мире».

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Источник: Коммерсант
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