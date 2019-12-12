Участник Майдана рассказал, кто устроил кровавую бойню в Киеве в 2014 году

Киев, 12 декабря. Один из участников Майдана Дмитрий Липовой рассказал, кто устроил кровавую бойню на главной площади в центре Киева в 2014 году. О событиях 20 февраля он подробно рассказал на допросе в Генпрокуратуре Украины.

Беседа со следователями ГПУ состоялась еще в 2018 году. Видео допроса опубликовал на своем Youtube-канале известный медиаблогер Анатолий Шарий. По его словам, эту запись попала к нему на флэш-накопителе с подписью «Друзья из СБУ», который ему подбросили в почтовый ящик.

Во время допроса Липовой рассказал следователям, что в Киев он приехал после разгона студентов, с собой у него был карабин «Сайга». Утром 20 февраля 2014 года он увидел на балконе консерватории двух вооруженных людей «Зеника» и «Ваню», стрелявших в бойцов «Беркута». Липовой посчитал, что его ружье было лучше, поэтому пошел предлагать им свою «Сайгу».

«Ваня» и «Зеник» спросили Липового, не хочет ли он сам стрелять по силовикам, но он объяснил, что доверил бы это все же более опытному в стрельбе человеку. Позже он узнал, что мужчин звали Иван Бубенчик и Зиновий Парасюк. Последний является отцом бывшего депутата Рады Владимира Парасюка. Последний был одним из главный действующих лиц вооруженного переворота в столице Украины.

Липовой добавил, что стрельбу по «беркутовцам» считал назвал «единственным способом остановить разгон протестующих».

Напомним, после госпереворота на Украине в стране началась гражданская война, которая продолжается до сих пор. Жертвами ее, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек.