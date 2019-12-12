Приморский океанариум показал, как рыбачит «жаба-черт»

Владивосток, 12 декабря. Легендарные бородавчатые рыбы-клоуны «с удочками» пяти видов впервые поселились в Приморском океанариуме. У этих рыб есть уникальная особенность: они очень редко плавают, чаще неспешно ходят по дну на видоизмененных грудных плавниках.

Обитатели тропиков, более известные как рыба-жаба, рыба-лягушка и даже рыба-черт, обладают невероятно разнообразной и яркой окраской, которая зависит от биотопа обитания вида. Интересно и то, как эти рыбы добывают себе пропитание. Вообще, они засадные хищники и охотятся очень хитро, используя приманки-удочки для привлечения добычи. Конечно, никаких снастей у них нет. Удочка — это преобразованный первый луч спинного плавника с кожистым выростом. Хищники помахивают им, изображая движения червяка, а мелкая рыбешка принимает приманку за корм, подплывает и становится жертвой рыбы-жабы.

В Приморском океанариуме теперь будут жить рыбы-клоуны пять видов бородавчатых рыб-клоунов от черного до серо-буро-малинового цвета.

Отмечается, что после обязательного карантина, который проводят специалисты ихтиопатологи и раскорма – тропических новоселов приучают к дальневосточному меню. После этого их поместят в главный корпус океанариума. В экспозиции «Малый риф» они будут жить вместе с крылатками, риномуренами, губанами и угрями-арлекинами.

Напомним, в начале ноября в бухте Средняя выпустили на волю последних белух-пленниц из «китовой тюрьмы» в Приморье. Перед этим, как отмечает Deita.ru, на крупных особей установили спутниковые метки, которые позволят ученым следить за передвижением животных в дикой природе.