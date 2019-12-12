Ученый рассказал об астероидах, способных стереть с лица Земли человечество

Москва, 12 декабря. Астероиды, которые могут стереть с лица Земли человеческую цивилизацию, падают раз в 100 миллионов лет. Об этом сообщил журналистам руководитель информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института Роскосмоса ЦНИИМаш Игорь Бакарас.

Согласно одному из предположений, гибель динозавров 65 миллионов лет назад спровоцировал рухнувший астероид или комета. Упавший космический объект оставил после себя 300-километровый кратер Чиксулуб на дне моря возле мексиканского побережья. По информации научных специалистов, диаметр упавшего на планету небесного тела составлял 10 километров.

«По оценкам ученых, столкновение с Землей небесного тела, имеющего размер около 10 километров и способного уничтожить человеческую цивилизацию, может происходить примерно раз в 100 миллионов лет», — заявил в беседе с РИА Новости Бакарас.

По словам специалиста, за 100 тысяч лет таких столкновений зафиксировано не было, указал он.

Кроме того, по его словам, падение меньшего астероида — диаметром один километр — может вызвать глобальную катастрофу. Однако такие события происходят, как уточнил эксперт, раз в миллион лет.

Как сообщал «ФедералПресс», национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет откроется в России в середине 2020 года.

Напомним, ранее руководители миссии OSIRIS-REx опубликовали фотографии, на которых можно увидеть, как астероид Бенну разрушается и выбрасывает пыль в космос, отмечал «Ридус».