Москва, 12 декабря. Представители самых крупных в России магазинов электроники рассказали, смартфоны с какими характеристиками были самыми популярными среди жителей страны в 2019 году. Специалисты также предсказали, какие ожидания будут у покупателей в будущем.

С развитием социальных сетей у пользователей смартфонов набирают популярность модели с тройными камерами, поддерживающими 3- и 5-кратный зум. В будущем году производители будут соревноваться не только в количестве камер, но и в их качестве, считает эксперт маркетплейса «Беру» Виктор Попов.

«Конец этого года показывает явный тренд в этом направлении с выпуском нескольких новинок, где 48 Мп уже не предел», — цитирует РИА Новости специалиста.

В связи с этим другим трендом является увеличение диагонали экрана смартфона до 5,5 дюйма, а также установка фронтальной камеры, выезжающей из корпуса устройства.

Другим важным аспектом при выборе россиянами смартфона называется функция бесконтактной оплаты — NFC. По данным МТС, доля продаж подобных устройств за год выросла с 30,5% до 49,1% от общего количества проданных смартфонов. Наличие же слота для двух сим-карт уже перестало быть существенным фактором при выборе, так как буквально во всех устройствах применяется подобная технология.

Эксперты мобильного оператора Tele2 считают, что в будущем году главным ожиданием будут смартфоны с поддержкой 5G. Однако запуск в продажу устройств с данной функцией зависит от темпов развития в стране сетей нового поколения.

Напомним, ранее аналитик предсказал, что компания Apple в 2021 году полностью перейдет на беспроводные технологии и представит новую модель iPhone без привычных разъемов для зарядного устройства и синхронизации.