Экс-замглавы Росгеологии Руслан Горринг осужден на 3,5 года. События дня. ФАН-ТВ

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. На повестке оказались сотрудничество стран и мировая проблематика, особенно война в Сирии. Лидеры выступили за усиление мер по борьбе с терроризмом в регионе и подчеркнули, что соглашения Москвы и Анкары, достигнутые ранее, еще необходимо выполнить. Кроме того, Путин и Эрдоган выразили опасения насчет не менее трудной ситуации в Ливии, а также обсудили недавно прошедший саммит НАТО в Лондоне. Любопытно, что параллельно с этим прозвучало заявление главы Пентагона Марка Эспера — он обеспокоился, как ни странно, постоянными контактами России и Турции. Что, видимо, крайне удивляет Вашингтон как партнера Анкары по Североатлантическому альянсу.

Киев исправил свою ошибку по итогам «нормандского саммита» Тем временем в Киеве провели работу над ошибками. Офис президента Украины Владимира Зеленского изменил свой же отчет о «нормандском саммите» в Париже. Это вызвано трудностью перевода, хотя многие посчитали искажение фактов намеренным. Дело в том, что 10 декабря на сайте Зеленского появилась информация о коммюннике, принятом «нормандской четверкой». Правда, одну из формулировок, где говорится о «всех правовых аспектах Закона об особом статусе» Донбасса, Киев дал ошибочно. И сейчас эти слова изменены на «все правовые аспекты особого статуса», т.е. без привязки к конкретному закону (как это и звучало в оригинале «нормандского саммита» на английском языке). Ранее эту неточность заметил глава ДНР Денис Пушилин, он посчитал, что Киев саботирует процесс, сводя «особой статус Донбасса» к одному закону, хотя, вообще-то, речь шла о целой законодательной серии. Но, к счастью, украинские власти упираться не стали и ошибку все-таки исправили.

Экс-замглавы Росгеологии Горринг осужден на 3,5 года 3,5 года колонии за крупное мошенничество. Такой судебный приговор услышал экс-заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг. Он признан виновным в махинациях на сумму в 24,6 млн рублей. По версии следствия, с 2009 по 2010 годы Руслан Ганижев (это его настоящая фамилия) получил от одного из бизнесменов около 19 млн рублей за покровительство в Ленинском районе Подмосковья. Фигурант дела на тот момент был доверенным лицом Александра Газейкина, главы местного райсовета депутатов. Указанная сумма переводилась на счета фирм-однодневок, причем в 2011 году Ганижев получил дополнительный транш (более 5 млн рублей), после чего впервые был задержан. Ему вручили подписку о невыезде, но мужчина скрылся от следствия, сменил фамилию и отчество. Этому примеру последовали ближайшие родственники Руслана (теперь уже Горринга). В итоге от наказания он не ушел и вновь попался оперативникам в марте этого года, хотя широкую популярность обрел еще в январе. Тогда в соцсетях появилось видео, на котором Горринг нецензурно отзывался о работе и сотрудниках Росгеологии, а также рассказал Рунету о своих интимных связях с подчиненными. После этого он был уволен из холдинга за нарушение корпоративной этики. Но, как видно, карма преследовала его вплоть до конца года.