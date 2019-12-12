Ученые рассказали о смертельной опасности дневного сна

Пекин, 12 декабря. У людей, которые обычно любят устроить «тихий час» днем или спят девять и более часов ночью, повышен риск инсульта. Об этом заявили научные сотрудники из Университета науки и технологий в Ухане, результаты исследования опубликованы на EurekAlert.

В эксперименте, который продолжался в течение шести лет, были задействованы 31,7 тыс. человек, у которых ранее не наблюдались инсульты и прочие проблемы со здоровьем.

Согласно итогам анкетирования, 8% участников дремали днем полтора часа и дольше, а 24% — спали девять и больше часов в сутки. Примечательно, что у последних инсульты случались на 23% чаще чем у тех, кто спал от семи до восьми часов в день, пишет «Царьград».

Как отметили китайские специалисты, у тех, кто спал долго и дремал днем, инсульт происходил чаще на 85%.

Ранее доктор из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов в интервью «Вечерней Москве» опроверг популярный миф о том, что длительный сон по выходным может компенсировать усталость, которая накопилась за рабочую неделю.