В Крыму призвали ЕС одуматься и покончить с антироссийскими санкциями

Симферополь, 12 декабря. Зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал лидеров стран ЕС покончить с санкциями против России.

Ранее в Евросоюзе заявили, что на предстоящем саммите лидеров стран ЕС, который пройдет в четверг и пятницу, ожидается принятие решения о продлении экономических санкций в отношении России, сообщила «Газета.ру».

Шонус считает, что лидерам стран Евросоюза пора прекратить политическую игру в виде санкций против России и остановить связанное с антироссийской истерией безумие.

«Пока еще не принято решение о продлении санкций, крымчане призывают лидеров ЕС одуматься, взяв на себя ответственность за экономическое благосостояние своих стран, и принять здравомыслящие решение, связанное с отменой санкций», — цитирует парламентария РИА Новости.

По мнению Шонуса, экономическое развитие европейских стран напрямую зависит от добрососедских отношений с Россией. Решение о продлении санкций, прежде всего, будет вредно ЕС, подчеркнул парламентарий.

Евросоюз, США и ряд других стран ввели санкции против РФ в 2014 году, не признав воссоединение Крыма с Россией. В ответ Москва ввела контрсанкции и провозгласила курс на импортозамещение.

Крым стал частью России после проведенного в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ. Некоторые страны, в том числе Украина, не признают решение жителей полуострова, несмотря на то, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.