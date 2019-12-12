В Крыму назвали важной инициативой подготовку списка Вышинского

Москва, 12 декабря. Подготовка списка Вышинского позволит защитить и помочь жителям Крыма, подвергшимся политическому гонению и преследованию на Украине. Об этом сообщил председатель Общественной палаты (ОП) Крыма Григорий Иоффе.

«Это важная инициатива, которая позволит защитить и помочь крымчанам, подвергшимся политическому преследованию на Украине», — передает РИА Новости слова Иоффе.

По его данным, преследуемых украинскими властями «достаточно много». Глава ОП Крыма обратил внимание на то, что такой список поможет поднять проблему, связанную с нарушением прав жителей полуострова со стороны Киева.

Ранее сообщалось, что член Совета по правам человека, главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что составит списки преследуемых на Украине крымчан, данные о которых президент Российской Федерации Владимир Путин попросил ему предоставить, отмечал ForPost.

Кроме того, российский лидер заявил, что разделяет позицию о введении ответственности для чиновников за оскорбления граждан, сообщал радио Sputnik.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Киев по-прежнему считает полуостров украинской территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».