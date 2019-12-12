Прощание с Лужковым началось в храме Христа Спасителя

Москва, 12 декабря. В храме Христа Спасителя началось прощание с бывшим градоначальником российской столицы Юрием Лужковым. Об этом сообщает в четверг «Вечерняя Москва».
По имеющимся данным, ожидается, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл приступит к отпеванию в четверг в 11.00, церемония прощания продлится до 14.00. Как отмечает РИАМО, храм работает с 07.00 для всех желающих проститься с экс-мэром Москвы.
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, траурная церемония начнется в 15.30.
Как ранее сообщал НСН, московские власти предупредили автомобилистов об изменении схемы движения в центре столицы 12 декабря. Они будут связаны с траурными мероприятиями в храме Христа Спасителя.
Кроме того, уточнялось, что с 00.00 четверга будет ограничено движение в Соймоновском проезде, а также по участку Волхонки от Соймоновского проезда до Ленивки. Также временно будет закрыт поворот со Знаменки на Волхонку, сообщал телеканал «360».
Напомним, в прошедший вторник, 10 декабря, стало известно о смерти Лужкова. Эту информацию подтвердил столичный мэр Сергей Собянин. Согласно информации прессы, причиной смерти бывшего мэра стала сильная аллергическая реакция, возникшая во время плановой операции в одной из мюнхенских клиник.