Прощание с Лужковым началось в храме Христа Спасителя

Москва, 12 декабря. В храме Христа Спасителя началось прощание с бывшим градоначальником российской столицы Юрием Лужковым. Об этом сообщает в четверг «Вечерняя Москва».

По имеющимся данным, ожидается, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл приступит к отпеванию в четверг в 11.00, церемония прощания продлится до 14.00. Как отмечает РИАМО, храм работает с 07.00 для всех желающих проститься с экс-мэром Москвы.

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, траурная церемония начнется в 15.30.

Как ранее сообщал НСН, московские власти предупредили автомобилистов об изменении схемы движения в центре столицы 12 декабря. Они будут связаны с траурными мероприятиями в храме Христа Спасителя.

Кроме того, уточнялось, что с 00.00 четверга будет ограничено движение в Соймоновском проезде, а также по участку Волхонки от Соймоновского проезда до Ленивки. Также временно будет закрыт поворот со Знаменки на Волхонку, сообщал телеканал «360».

Напомним, в прошедший вторник, 10 декабря, стало известно о смерти Лужкова​​​. Эту информацию подтвердил столичный мэр Сергей Собянин. Согласно информации прессы, причиной смерти бывшего мэра стала сильная аллергическая реакция, возникшая во время плановой операции в одной из мюнхенских клиник.