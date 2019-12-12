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В России придумали способ снизить стоимость автомобилей на 10%

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В России придумали способ снизить стоимость автомобилей на 10%

Москва, 12 декабря. Стоимость отечественных транспортных средств возможно снизить, включив задачи по локализации автомобильных компонентов в национальные проекты. Об этом журналистам рассказали в «Группе ГАЗ», инициативу поддержали в корпорации «АвтоВАЗ».

Как отмечают «Известия», локализация комплектующих позволит уменьшить себестоимость продукции российской автомобильной отрасли и увеличить ее конкурентоспособность на международном рынке.

В настоящее время в РФ нет производства деталей и компонентов, обеспечивающих движение машин: систем питания двигателя, рулевого управления и многих других.

По данным Национальной ассоциации производителей автокомпонентов (НАПАК), если в процессе локализации сформировать условия для изготовления, испытаний и производства комплектующих и программного обеспечения в России, то стоимость автокомпонентов получится сократить почти на 10-15%, а готового авто — на 10%.

Как ранее сообщал «Царьград», «АвтоВАЗ» выкупил долю компании General Motors в совместном предприятии GM-AVTOVAZ — это последний российский актив американского автомобильного концерна.

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Источник: Известия
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