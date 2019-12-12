Названы стартовые цены новых Skoda Karoq и Skoda Rapid

Санкт-Петербург, 12 декабря. Чешская компания Skoda представила два новых автомобиля Skoda Karoq и Rapid и назвала стартовые цены для каждого из них.

По словам инженеров, новый Skoda Karoq отличается улучшенной вместимостью. Модель подходит как для поездок в условиях города, так и загородом. Автомобиль получил объемный багажник и электрический привод задней двери. Начальная цена для версии Ambition 1.4 TSI с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач составит 1 515 000 рублей, говорится на официальном сайте Skoda.

Лифтбек Rapid получил обновленный дизайн, новые декоративные панели и центральную консоль с вынесенным отдельно дисплеем информационно-развлекательной системы. Новинка будет производиться на заводе в Калуге. Она появится у российских дилеров в первом квартале 2020 года. Версия Skoda Rapid 1.6 MPI 5-МКПП в комплектации Active будет предлагаться по цене 829 000 рублей.

Напомним, ранее специалисты агентства «Автостат» выяснили лидеров авторынка среди легковых и малотоннажных грузовых машин в России. По итогам прошедшего месяца, самой большой популярностью среди жителей нашей страны пользуются машины отечественного производителя Lada.