National Interest назвал пятерку самых мощных флотов в мире

Вашингтон, 12 декабря. Эксперты журнала The National Interest составили топ-5 самых мощных Военно-морских флотов в мире, поместив Россию в середину списка.

На первом месте оказались Военно-морские силы США. Автор материала отмечает, что Соединенные Штаты имеют больше кораблей, чем любая другая страна мира.

«Ни один другой военно-морской флот не имеет такого глобального охвата, как ВМС США, которые регулярно действуют в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море и Персидском заливе», — подчеркнули в издании.

Флот США включает 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 17 фрегатов, 22 крейсера, 62 эсминца и 72 субмарины.

На второй строчке рейтинга оказался Военно-морской флот КНР. С 1989 года оборонный бюджет Китая вырос в 10 раз. В настоящее время страна имеет три десантных транспорта, один авианосец, 42 фрегата, 25 эсминцев, восемь атомных и порядка 50 обычных субмарин.

ВМФ России занял третью строчку. РФ традиционно считается сухопутной державой. Но Россия унаследовала большую часть советского флота, постепенно модернизирует старые и вводит в строй новые корабли, подчеркивает автор материала.

На данный момент в составе ВМФ России имеется 79 крупных кораблей, в том числе 52 подводные лодки, 13 эсминцев, пять крейсеров и один авианосец.

Королевский военно-морской флот Великобритании оказался на четвертом месте. Британский флот сталкивается с последовательным сокращением в последние годы. Сейчас он располагает тремя большими десантными кораблями, семью ударными атомными субмаринами и четырьмя подлодками с баллистическими ракетами, а также 19 фрегатами и эсминцами.

Морские силы самообороны Японии замыкают пятерку лидеров. Японский флот имеет 114 кораблей, в том числе 46 эсминцев и 16 подводных лодок.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что командующий Северным флотом Александр Моисеев рассказал об оснащении СФ новой техникой и вооружением на 60%. По отдельным позициям этот показатель выше.