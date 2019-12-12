Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

На юге Сахалина дорогу перекрыли из-за снегопада

54
0 Оставить комментарий

На юге Сахалина дорогу перекрыли из-за снегопада

Южно-Сахалинск, 12 декабря. В Сахалинской области региональное управление дорог ограничило проезд по автодороге Корсаков – Озерское, расположенной на юге региона. Данная трасса является единственной дорогой, которая связывает село Озерское и административный центр Корсаковского городского округа.

Движение для всех видов транспорта было ограничено 12 декабря для предупреждения возможных аварий. Ранее штормовое предупреждение было объявлено в 13 районах региона. По данным синоптиков, Сахалин накроет сильные ветер со скоростью до 24 м/с, снег и дождь. В настоящее время на островах идет снег, похолодания нет, сообщает ТАСС.

Ранее синоптики из Приморья сообщили, что в предстоящие дни в регионе ожидается потепление, которое сменится ураганным ветром, достигающим в порывах 29 м/с.

Напомним, сегодня ночью в Москве 53 авиарейса были задержаны и 20 отменены. Проблемы с авиасообщением возникли сразу в трех столичных аэропортах – «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово». Возможной причиной этого стала непогода в столице.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров