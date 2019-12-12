На юге Сахалина дорогу перекрыли из-за снегопада

Южно-Сахалинск, 12 декабря. В Сахалинской области региональное управление дорог ограничило проезд по автодороге Корсаков – Озерское, расположенной на юге региона. Данная трасса является единственной дорогой, которая связывает село Озерское и административный центр Корсаковского городского округа.

Движение для всех видов транспорта было ограничено 12 декабря для предупреждения возможных аварий. Ранее штормовое предупреждение было объявлено в 13 районах региона. По данным синоптиков, Сахалин накроет сильные ветер со скоростью до 24 м/с, снег и дождь. В настоящее время на островах идет снег, похолодания нет, сообщает ТАСС.

Ранее синоптики из Приморья сообщили, что в предстоящие дни в регионе ожидается потепление, которое сменится ураганным ветром, достигающим в порывах 29 м/с.

Напомним, сегодня ночью в Москве 53 авиарейса были задержаны и 20 отменены. Проблемы с авиасообщением возникли сразу в трех столичных аэропортах – «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово». Возможной причиной этого стала непогода в столице.