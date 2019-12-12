Экс-министр предупредил об угрозе дефолта на Украине

Киев, 12 декабря. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что, несмотря на реляции кабмина об успехах в экономике, в стране начался бюджетный кризис, который грозит дефолтом. Мнением экс-чиновник поделился в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам Суслова, при сохранении политики действующих властей, Украина может пережить серьезный финансовый кризис и даже дефолт до 2023 года.

«Сейчас начался бюджетный кризис, по доходам бюджет не выполняется. Возникают проблемы, такие как рост задолженности по зарплате, достаточно серьезный, затруднения в выполнении ряда социальных программ, невозможность повышения зарплат преподавателям. То есть все это будет пока развиваться дальше, и выхода из этого не видно», — заявил Суслов.

Бывший министр назвал неуместными заявления действующей главы Минфина Украины Оксаны Маркаровой о планах Киева прекратить сотрудничество с МВФ к 2023 году. Он не исключил, что государство сможет получить «еще какие-то кредиты». Но жить бесконечно делая новые долги не способна никакая страна, подчеркнул Суслов, напомнив про негативное сальдо торгового баланса Украины, которое составило в 2019 году около 11 миллиардов долларов.

«Если мы хотим развиваться успешно и сказать, что у нас есть собственная база развития, то мы должны жить не за счет долгов, мы должны жить за счет собственного развития производства. У нас этого нет», — заключил экс-министр.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что МВФ окажет Украине медвежью услугу, предоставив новый транш на 5,5 млрд долларов. По мнению Дудчака, кредитные транши МВФ могут, наоборот, стать одной из причин усугубления проблемы развития украинской экономики. Эксперт подчеркнул, что, если Украина останется без поддержки фонда, это станет нехорошим сигналом для международных инвесторов, вырастет цена кредитов, упадет рейтинг, заимствования станут слишком дорогими.