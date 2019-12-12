Российские летчики патрулируют север Сирии, помогая военной полиции

Дамаск, 12 декабря. Российские военные летчики выполняют сопровождение до пунктов гуманитарной помощи колонн военной полиции и сотрудников Центра примирения враждующих сторон.

«В первую очередь обращается внимание на движение колонн спецтехники и групп лиц. Патрулирование проводится на предельно малых высотах со скоростью до 200 километров в час», — цитирует одного из летчиков РИА Новости.

Колонны сотрудников Центра по примирению враждующих сторон сопровождают до пунктов выдачи гуманитарной помощи вертолеты Ми-8 и Ми-35. Ежедневно проводятся облеты территории в рамках положений меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией.

Анкара 9 октября начала контртеррористическую военную операцию против незаконных вооруженных формирований курдов и боевиков группировки ИГ1 (запрещена на территории РФ. – Прим. ФАН) на севере Сирии. Под предлогом борьбы с ИГ банды курдов оккупировали восточный берег Евфрата и захватили нефтяные месторождения.

22 октября Москва и Анкара подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает завершение военной операции и проведение совместного патрулирования в созданной Турцией зоне безопасности в Сирии. Как заявили в ООН, это позволило стабилизировать ситуацию на севере САР, однако ситуация осложняется тем, что незаконные вооруженные формирования курдов отказываются добровольно покидать зону безопасности.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть масштабного расследования о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками запрещенной на территории РФ террористической организации ИГ.

Позднее была опубликована вторая часть расследования о связях с террористами ИГ США. Корреспондентам ФАН удалось получить подтверждающие участие Вашингтона создании и поддержке террористической группировки в свидетельские показания.

Третий материал посвящен помощи России в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с террористами на территории республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.