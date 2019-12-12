Штрафы для бизнеса могут увеличить в десятки раз

Москва, 12 декабря. Штрафы за невыполнение бизнесом предписаний надзорных органов могут увеличить в десятки раз. Соответствующие изменения содержатся в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Все связанные с проверками нарушения бизнеса в новой редакции КоАП собраны в одну главу «Административные правонарушения в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

За невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленные сроки предписания контролирующего органа проект кодекса предусматривает увеличение штрафа с 300-500 рублей до 5-7 тыс. рублей для физических лиц, с 1-2 тыс. рублей до 50-70 тыс. рублей для должностных лиц и с 10-20 тыс. рублей до 200-500 тыс. рублей для юридических лиц.

Для индивидуальных предпринимателей предложен штраф в 25-40 тыс. рублей, тогда как в предыдущей редакции КоАП подобные санкции для ИП установлены не были.

За повторное невыполнение предписания в новой редакции КоАП устанавливаются штрафы в размере 20-40 тыс. рублей для физических лиц, 100-150 тыс. рублей или дисквалификация от одного до трех лет для должностных лиц и от 1 до 2 млн рублей для юридических лиц. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф в 50-70 тыс. рублей.

Также в проекте нового КоАП повышаются штрафы за непредоставление сведений контролирующим органам и за неповиновение законному распоряжению или требованию проверяющего. Отдельные наказания предложено ввести за неповиновение инспектору Ространснадзора для водителей.

За невыполнение оператором связи предписаний Роскомнадзора, если они касаются безопасности единой сети электросвязи России, прописан штраф до одной двадцать пятой выручки компании (но не менее 100 тыс. рублей).

Ранее «Газета.ру» сообщила, что депутаты Госдумы проголосовали против законопроекта, который бы разрешал штрафовать водителей за превышение средней скорости на дорогах.