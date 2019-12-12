В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за «Северного потока – 2»

Берлин, 12 декабря. Правительство ФРГ «капитулировало» перед Соединенными Штатами из-за газопровода «Северный поток – 2». Таким мнением поделился официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.

Депутат напомнил, что «Северный поток – 2» важен для энергетической безопасности ФРГ, и попытки «торпедировать» проект должны были вынудить правительство канцлера Ангелы Меркель встать на его защиту. Но этого не произошло.

Представитель АдГ отметил, что Меркель в минувшем году четко дала понять, что «Северный поток – 2» является двусторонним экономическим проектом, и законодательство ЕС на него не распространяется.

«Теперь США удалось связать «Северный поток – 2» с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», — цитирует Котре РИА Новости.

Он подчеркнул, что стабильность Украины ничего общего не имеет с «другими экономическими проектами». По мнению депутата, правительство Меркель больше не в состоянии представлять и отстаивать интересы Германии.

Ранее глава МИД России заявил, что действия Конгресса США не остановят ни «Северный поток — 2», ни «Турецкий поток», сообщила «Газета.ру».

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы планируют завершить в 2019 году, сейчас они идут в соответствии с графиком.

Против строительства трубопровода активно выступают Украина и США. Вашингтон стремится продавать Европе свой сжиженный природный газ, а Киев боится потерять огромную прибыль от транзита российского газа в Европу.