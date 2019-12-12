Захарова отметила несомненные изменения в переговорах с Украиной

Москва, 12 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о несомненных изменениях в тональности переговоров с украинской делегацией, произошедших после саммита в «нормандском формате».

По словам Марии Захаровой, теперь в манере переговорщиков из Киева стало больше реалистичности. Украинская сторона начала оперировать правовыми терминами и действовать в русле интересов различных сегментов общества.

«Можно встречаться с ними, можно не встречаться, можно просто ориентироваться на их публичные заявления и на их действия. То, что изменилась, в принципе, не только тональность, но, как мне кажется, и, наверное, подход — я не могу даже поставить это под сомнение», – пояснила она.

Напомним, 9 декабря в Париже прошел саммит в «нормандском формате». Лидеры стран согласовали коммюнике. В нем указывается, что к концу марта 2020 года в Украине стороны должны провести разведение сил в трех новых точках и открыть новые пункты пропуска на границе в течение 30 дней. Кроме этого, страны «четверки» призвали контактную группу провести обмен пленными по принципу «всех на всех» до конца 2019 года, а также обеспечить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».