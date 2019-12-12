Российская артиллерия в начале 2020 года получит «пластиковые» снаряды

Москва, 12 декабря. Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что в первом квартале 2020 года на вооружение Сухопутных войск России будут приняты 30мм боеприпасы с пластмассовыми элементами. Планируется, что подобные снаряды повысят живучесть каналов стволов.

«Сейчас ведется подготовка к серийному производству 30-миллиметровых выстрелов с пластмассовыми ведущими устройствами для артиллерийских комплексов Сухопутных войск. Государственные испытания данных изделий успешно завершены», ­– цитирует ТАСС Владимира Лепина.

Ведущим устройством в них станет поясок, которые выступает над боковой поверхностью боеприпаса и обеспечивает ему вращение в канале ствола. Кроме того, по словам эксперта, благодаря пластиковым элементам планируется повысить живучесть ствола и обеспечить высокую стабильность баллистических характеристик.

Подобные боеприпасы уже используются при стрельбах из корабельных зенитных комплексов и авиационных пушек.

Напомним, ранее фрегат ВМФ России «Адмирал Эссен» выполнил ракетные стрельбы из крылатых ракет «Калибр» в рамках учений. Крылатая ракета поразила береговую цель, которая расположена на расстоянии порядка 140 морских миль, или более 250 километров. Сверхзвуковые истребители отслеживали траекторию полета «Калибра», а попадание в цель зафиксировали с помощью беспилотников.