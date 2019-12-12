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Билан прокомментировал слухи об отказе от концерта в Амстердаме из-за Лазарева

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Билан прокомментировал слухи об отказе от концерта в Амстердаме из-за Лазарева

Москва, 12 декабря. Певец Дима Билан прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о том, что он якобы отказался от участия в концерте звезд Евровидения из-за Сергея Лазарева. Комментарий артист опубликовал в соцсети Instagram.

Ранее ряд СМИ написал, что Билан якобы отказался участвовать в концерте в Амстердаме из-за выступления на нем Лазарева и недостаточно крупного шрифта со своим именем на афише, сообщила «Газета.ру».

Исполнитель сообщил, что организатор концерта связался с ним и ознакомил со списком участников мероприятия — победителями конкурса. Билан согласился участвовать, но впоследствии выяснилось, что концерт «абсолютно сборный» и выступят на нем не только победители Евровидения.

«Я в организованном порядке, заблаговременно, 15 ноября цивилизованно предложил организаторам обсудить вопрос расторжения договора по согласию сторон. Тем более уже тогда на чаше весов был благотворительный вечер 15 декабря, в пользу которого в конечном итоге пал мой выбор», — заявил Билан.

По словам исполнителя, организаторы «смухлевали» с афишами, прислав ему для ознакомления один образец и распространив в соцсетях другой. Это послужило еще одной причиной расторжения договора.

Билан подчеркнул, что он часто встречается с Лазаревым на различных площадках и никакого антагонизма относительно участи я в концерте других звезд из России у него нет. «Хайп» в СМИ он расценил как попытку поднять продажи билетов на мероприятие в Амстердаме с помощью скандала.

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Источник: Instagram Dima Bilan
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